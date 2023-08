Maastikupõlengud tekitasid kaose: Toyota ja M-Sport said testidega lõpuks ühele poole, Hyundai aga mitte

Soome portaal Rallit.fi kirjutab, et Toyota test lükkus maastikupõlengute ohu tõttu paar päeva edasi ning lõpuks vahetati asukohta, et nädalavahetusel saaks need ära teha. Ka M-Spordil õnnestus nädalavahetusel testid ära teha, kuid Hyundail nii hästi ei läinud.