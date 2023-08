VIDEO ⟩ Inglismaa jalgpalliklubi mängijad sattusid tõsisena näinud õnnetusse, autos oli ka Katari MMil osalenud pallur

Kuigi esmapilgul paistis avarii tõsine, siis kõik mängijad väljusid omal jõul autost ning kiirabi väidetavalt kohale ei kutsutud. Kent Online’ile antud intervjuus rääkis üks pealtnägija, et tiimikaaslased tulid mängijatele järgi ja autojuht jäi kohapeale, et politseile selgitusi anda.

«Õnnetus nägi väga tõsine välja, aga lõppes ainult ehmatusega. Kuigi midagi tõsist ei juhtunud, siis naabrid on šokis. Hea, et praegu pühad on ,sest sel tänaval on kool ja tavaliselt kõnnib siin tänaval palju lapsi,» lisas pealtnägija.