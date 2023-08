Kultuuriminister Tallinna Mõõga ära jäämisest: olukord on lihtne – Eesti ei saa lasta agressorriikide sportlaseid võistlema koos ukrainlastega

Postimees avaldab Purga kommentaari toimetatud kujul.

«Uudis, et Rahvusvahelise Vehklemisföderatsiooni survel on Eesti Vehklemisliit sunnitud ära jätma turniiri Tallinna Mõõk, sest Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa Eestisse viisat, on äärmiselt kahetsusväärne. Mul on kahju, et Rahvusvaheline Vehklemisföderatsioon ei soovi näha suurt pilti ning survestab ukrainlasi võistlema agressorriigi sportlaste vastu.

Eelmisel kuul toimunud vehklemise maailmameistrivõistlused näitasid, et Venemaa kasutab sporti jätkuvalt poliitika tööriistana. Oleme viimastel aastatel näinud, kuidas agressor rakendab riiklikus propagandas ka «neutraalsete» sportlaste kohalolekut rahvusvahelistel võistlustel, õigustades seeläbi oma poliitilisi otsuseid. Seepärast ei tohi Eesti lubada ühtki leevendust Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud piirangutele.

Olukord on lihtne – Eesti ei saa lasta agressorriikide sportlaseid võistlema koos ukrainlastega, kes peavad samal ajal kaitsma oma riiki ja vabadust. Paljudel Ukraina sportlastel pole sõja tõttu võimalustki rahvusvahelisele spordiareenile naasta ning sajad sportlased on hukkunud või vigastada saanud. Samuti on Venemaa sihilikes rünnakutes tsiviiltaristu vastu hävitatud Ukraina spordirajatisi.