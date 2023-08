Absurd: suudlusskandaal võib viia Hispaania klubid eurosarjadest

Hispaania jalgpallis kestab juba tükk aega skandaal, sest RFEFi president Luis Rubiales suudles MMi finaali järel koondise ründajat Jenni Hermosot suu peale, kuigi too polnud selleks nõusolekut andnud.

Nüüd on Rubialesele määratud rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA poolt ajutine tegutsemiskeeld, kuni asja uuritakse ja tema liitlased on asunud nüüd tegutsema.

Goal vahendab, et just seetõttu astus Camps sammu, millega palub, et Hispaania klubid eemaldataks eurosarjadest, sest valitsus sekkub alaliidu tegevusse. Kui UEFA mingil põhjusel selle palvega nõustuks, siis näiteks Madridi Reali ja Barcelonat Meistrite liigas näha ei saaks.