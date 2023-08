Läti korvpallikoondis sai MMil valusa tagasilöögi

Euroliiga ja NBA kogemusega tagamees viskas esimeses kohtumises Liibanoni vastu 15 minutiga 20 punkti ning kogus Prantsusmaa vastu veidi vähem kui kuue minutiga kaheksa silma, aga sai avapoolaja lõpus vigastada. Täna selgus, et Bertāns peab reielihaserebendi tõttu pidama umbes viie nädala pikkuse mängupausi.

Tegemist pole esimese Läti MM-koondist tabanud tagasilöögiga, sest enne turniiri selgus, et jalavigastuse tõttu ei saa kaasa teha Kristaps Porziņģis. Nende suurim staar, kes tegi eelmisel hooajal NBAs karjääri parima hooaja, visates keskmiselt 23,2 punkti. Küll on Porziņģis MMil kohal, et kaaslasi toetada.