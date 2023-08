Tunnetest tulvil Itaalia peatreener sai alaliidu presidendilt noomida

«Ma ei taha enam selliseid olukordi näha. Sa ei kaota mängu kohtunike tõttu. See on vale mõttelaad,» rääkis Petrucci MMil Itaalia ajakirjanikele. «Dominikaanid võitsid, sest nad mängisid meist paremini. Võistkonnana peame tulemust austama. Kohtunikud teevad alati vigu, aga meil on imidž, mida peame kaitsma. Ütlesin koondise treeneritele, et ma ei salli sellist käitumist.»