Pikk võistluspaus saab läbi: Vips teeb IndyCaris debüüdi

RLL lõpetas kolm sõitu enne hooaja lõppu lepingu Jack Harveyga ja juba toona levisid kuulujutud, et just Vipsist võib saada tema asendaja. Nüüd teataski tiim, et eestlane teeb viimased kaks sõitu nende ridades kaasa.

«Ma olen väga rahul, et Jüri võistleb Portlandi ja Laguna Seca sõitudel. Ta oli Red Bulli noorteprogammi esisõitja mõni aasta tagasi ja näitas kõvasti talenti, mida nägime kahel testil, mis ta meie eest tegi, nii et ootame väga, mida ta võistlusnädalavahetusel suudab teha,» rääkis tiimi kaasomanik Bobby Rahal.

«Ma olen väga õnnelik, et saan võimalus RLLis ja olen väga tänulik kõigile siin tiimis. Ma pole sel aastal üldse sõitnud, nii et ootus selle võimaluse ees on tohutu, aga ootan väga uuesti alustamist. Testisime 2022. aasta lõpus Sebringis ja tundus, et me sobisime. Sain kõigiga läbi ja mulle meeldib tiimisisene atmosfäär,» rääkis Vips.

Lisaks selgub, et eestlane on sel hooajal teinud tiimi jaoks tööd simulaatoris ning tunneb ennast seal juba koduselt.

Vipsi tiimikaaslasteks saavad Christian Lundgaard ja Graham Rahal.

«Ma olen teinud kindlaks, et olen võimalikult valmis võidu sõitma. Ilmselgelt olen teinud viimase 10 kuu jooksul ainult kaks testipäeva, nii et pole palju sõitnud ja see kindlasti seab oma limiidi, aga annan endast kõik, et saada võimalikult hea tulemus,» lisas Vips.

Mullu võistles Vips Hitech GP ridades F2-sarjas, kus lõpetas hooaja üldkokkuvõttes 11. kohal.