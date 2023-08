Hispaania jalgpalliliit palus Rubialesel tagasi astuda

«Pärast hiljutisi sündmusi ja vastuvõetamatut käitumist, mis on tõsiselt kahjustanud Hispaania jalgpalli mainet, taotlevad presidendid, et Luis Rubiales astuks viivitamatult tagasi jalgpalliliidu presidendi kohalt,» teatas ühendus avalduses pärast piirkonnajuhtide kohtumist.

Hispaania kõrgeima kriminaalkohtu prokurörid teatasid varem päeval, et algatasid eeluurimise seoses jalgpalliliidu juhi Luis Rubialese survestatud suudlusega naiste rahvuskoondise staarmängija Jenni Hermoso huultele ja vaevad, kas seda vahejuhtumit saab käsitleda seksuaalse rünnakuna.

«Riigikohtu prokurörid algatasid eeluurimise, et analüüsida fakte, mis võivad moodustada seksuaalse rünnaku kuriteo», seisis kohtu avalduses.

See tähendab, et naiste maailmameistriks tulnud Hermosol on võimalus esitada vastav hagi Rubialese vastu.