Eesti tahab EMil tugevamaid üllatada ja hoiab jalad maas

Võit on vaja kätte saada

Kui viimaste EM-ide eel räägiti veerandfinaali jõudmisest, siis sedapuhku hoitakse jalad maas, eesmärgid realistlikud ja liigutakse samm-sammult. «Olen võtnud kergelt tagasihoidliku maneeri avalikkuse ees. Miks? Sest viimane EM, kus me midagi saavutasime, oli 2015. aastal Itaalias Torinos,» põhjendas Rikberg. «Saime seal alagrupist edasi ja läbi aegade parima koha (11. koht – toim). Pärast seda oleme me nii Poolas, Hollandis kui ka Tallinnas jäänud oma alagrupis viimaseks. Kolme viimase turniiri peale oleme saanud ühe 3:2 võidu ja viimasel kahel finaalturniiril, kus on osalenud 24 võistkonda, on meie kohtadeks olnud 24. ja 21. Seepärast pole mõtet rääkida kohe, et eesmärk on alagrupist edasipääs. Eesmärk on need viimaste aastate kohad üle teha. Eesmärk on alagrupis võit kätte saada. Ja siis küll turniiri käigus kasvab isu ja edasine eesmärk on endast tugevamaid üllatada.»