Djokovic tõusis ühe matšiga tagasi maailma esireketiks

Djokovici eesmärk on Ameerika lahtisted võita, et tulla 24-kordseks suure slämmi turniiri võitjaks. Selle aasta alguses Austraalia ja Prantsusmaa lahtised võitnud Djokovic sihib USAs neljandat tiitlit ja kohtub teises ringis hispaanlase Bernabe Zapata Mirallesega (ATP 76.).

Edu korral võib 36-aastane serblane kohtuda Ameerika lahtiste finaalis just Alcaraziga. Mõlemad asetsevad erinevates tabeli pooltes ning ainus võimalus on neil vastamisi minna tiitlimatšis.