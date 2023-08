Kõrgliiga väravavaht sattus festivalil jõhkra kallaletungi ohvriks

Komar viibis üritusel koos oma tüdruksõbraga, kui sattus ootamatult huligaanide rünnaku alla. Pealtnägijate sõnul hakkas ühel hetkel kaklus, mida läksid lahutama tuletõrjujad. Komari ründas kolm kuni neli inimest. Politsei algatas uurimise ning ei kahtlusta, et rünnak oleks seotud jalgpalliga.

Väravavaht sattus rünnaku tagajärjel haiglasse, kus mehel tuvastati käevigastus, mis tähendab, et ta võib vahele jätta väga suure osa sügisesest mängudest. Huligaanidel jagus veel hiljem julgust minna mehe maja juurde ja ähvardada, et kui ta politseisse pöördub, on sellel tagajärjed.