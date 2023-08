Latvala tunnistas, et Rovanperä tegi Ogier' närviliseks

Lisaks eelpool nimetatud Rovanperäle ja Ogier’le kuulub Toyota põhisõitjate sekka ka Elfyn Evans ning selge, et kõigi meeste soove pole alati võimalik lihtsalt rahuldada. Üks näide toimus juunis Keenias, kui Ogier liikus MM-ralli võidu suunas, kuid Rovanperä tuli talle viimasel päeval iga kiiruskatsega lähemale. Väidetavalt oli Ogier pettunud, et Toyota polnud nõus tema esikohta tiimikäsklusega kindlustama.

Latvala kinnitas MTV3-le antud intervjuus, et Safaris ei läinud kõik päris nii libedalt kui tavaliselt. «Keenias oli selline olukord, et Ogier läks ehk veidi närvi, kui nägi, et Kalle tuli liiga lähedale. Ta võis tunda, et tema võit on ohus ja selle asjaga oli natuke raske hakkama saada,» ütles soomlane.