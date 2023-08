Jeff Huntoon on Karel Tilgat juhendanud küll alla aasta, kuid just tema käe all on Pukast pärit vägilane saanud uue hingamise. Au ja kiitust ameeriklane selle eest aga endale ei nõua, sest hea vundamendi ladusid ikkagi eelmised treenerid ning kümme ala kokku tuleb samamoodi panna Tilgal endal. Tema on kõrval lihtsalt suunamas-juhendamas.