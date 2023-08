Saudi Araabia on järjekordse jalgpallistaari eest nõus maksma 150 miljonit eurot

Liverpool on terve suve väitnud, et Salah pole müügiks ning tal on klubiga kehtiv leping 2025. aasta suveni. Premier League’i üleminekuaken sulgub reedel ning tundub, et Al-Ittihad paneb Liverpooli närvid proovile, sest 31-aastase Salah’ eest pakutakse müstilist üleminekutasu.

Saudi Araabia profiliiga tiitlikaitsjad on seadnud Salah’i oma kõrgeima prioriteediga sihtmärgiks kuni üleminekuperioodi lõpuni, mis lõpeb Lähis-Ida riigis 20. septembril. Saudi liiga üleminekurekord pärineb sellest suvest, kui Al-Hilal maksis Pariisi Saint-Germainile pea 90 miljonit eurot Neymari eest.

CBS Spordi allikate andmetel on Al-Ittihad valmis maksma 100 miljonit eurot, ülejäänud 50 miljonit tasutakse hiljem ning see summa võib ajas muutuda. Liverpool on aga pidevalt tuletanud meelde, et Salah on nende jaoks oluline mängija. Ka pühapäevases liigamängus Newcastle’iga andis ta väravasöödu ning Liverpool võitis kohtumise 2:1.

Al-Ittihad loodab omakorda, et Salah’d ahvatleb nende pakutav palganumber, mis on võrreldav Neymari ja Cristiano Ronaldoga, kes teenivad boonustega koos aastas umbes 200 miljonit eurot.

Saudi Araabia klubi eesmärk on ründeliini täiendada on osalt tingitud sellest, et detsembris võõrustatakse klubide MMi ning soovitakse Euroopa klubidele konkurentsi pakkuda.