See, et rahvusmeeskonna minek EMile on toimunud vaikselt ja mõneti radari alt, on osalt asjade loomulik käik – meie võrkpalliinimestel olid koduse naiste EMiga käed-jalad tööd täis –, kuid teisalt ka teadlik lüke. «Oleme suuri sõnu teinud päris mitu korda ja on mõistlik olla nendega ettevaatlikum,» sõnas peatreener Alar Rikberg.