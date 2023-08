VIDEO ⟩ Tervisega kimpus suusahüppelegendi tabas järgmine tagasilöök

Hiljuti tabas 45-aastast Malyszit suur stress, mis tõi kaasa terviseprobleemid. Poola suusaliidu tegevjuhina töötav Malysz käis erinevate arstide juures ning tundub, et praeguseks on mehe enesetunne juba parem.

«Tänan kõiki ajakirjanikke, kes on minu heaolu pärast muretsenud. Mul on vaja veel natukene tööd teha. Mis puudutab stressi, siis tänapäeval on õnnelikud need inimesed, kes sellest pääsevad. Vahepeal lihtsalt juhtub nii, kuid proovin alati selle positiivseks motivatsiooniks pöörata,» kirjutas Malysz hiljuti Instagrami.