Kergejõustiku MMi maskott langes kriitika alla: ta käitus idiootselt

«Milleks kasutada sumokostüümi? See on halb stereotüüp ning aegunud kuvand tugevate naiste kohta. Nad on ilmselt suuremad ja tugevamad kui teised naised, kuid mitte paksud. Kuulitõukajana peadki suurem olema. Paljud oleksid üllatunud, kui atleetlikud nad tegelikult on. Miks pidi maskott niimoodi inimeste kehasid halvustama?» lausus Rene Sack, kes on Saksamaa naiskuulitõukajaid treeninud alates 2016. aastast.