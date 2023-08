Rumal liialdus või tõsi? Itaalia peatreener tahtis end tappa

Pärast tänast võitu Filipiinide üle ütles Pozzecco, et tahtis end pühapäeval ära tappa. «Armastan oma mängijaid. Elan hotellis 37. korrusel. Pärast mängu Dominikaaniga proovisin akent avada, sest tahtsin alla hüpata ja end ära tappa. Õnneks aken ei avanenud,» lausus Pozzecco.

«Olen kindel, et kui oleksin hüpanud, oleks mõni filipiini all oodanud ning mu päästnud. Või oleksin hüpanud auto peale, sest seal on nii palju liiklust. Aga sel pole vahet,» jätkas Pozzecco.