Prantsusmaa spordiminister lükkas korvpallikoondislase kriitika tagasi

Pühapäevases teises voorus kaotasid prantslased üllatuslikult Lätile 86:88. See tähendas 16 tugevama seast välja jäämist. Kohe hakati süüdlasi otsima ning et probleeme on mängujuhi positsioonil, tõigi Batum mängu kogenud Heurteli ja ütles, et vähemalt järgmise aasta koduseks olümpiaks tuleb kõik paremad kokku saada.