Aafrika korvpall tõstab pead, kõik meeskonnad on MMil võidu kätte saanud

Must manner on Okeaaniat arvestamata MMil väikseima esinduse, viie meeskonnaga. Ent nood kõik on saanud vähemalt ühe võidu ning võitlevad ägedalt järgmise aasta Pariisi olümpiamängude selle maailmanurga ainsa otsepääsme nimel. 16 parema hulka ei pruugi jõuda neist keegi, ent kohad alates 17-ndast on saadaval.