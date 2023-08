Aasias peetavaid maailmameistrivõistlusi jälgivad korvpallihuvilised on võib-olla imestusega küsinud, mis imemeeskond see on Lõuna-Sudaanist, kes tuleb, võidab Hiinat 20 punktiga ning jõuab lisaajani mängus traditsioonilise Kesk-Ameerika jõu Puerto Rico vastu. See küsimus on õigustatud, otsime vastust!