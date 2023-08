Schumacher: Perezi päevad Red Bullis on loetud

2021. aastal Verstappeni tiimikaaslaseks saanud mehhiklast on hollandlase kõrvalt kangutatud sisuliselt esimesest päevast alates. Kui esimesel aastal sai ta sõitjate arvestuses neljanda koha, siis järgmisel hooajal lõpetas ta juba positsiooni võrra kõrgemal. Tänavu hoiab ta kindlalt punktitabeli liidri Verstappeni kannul teist kohta.

Ometi on 2011. aastal F1-sarjas debüteerinud 33-aastane Perez paistnud silma lapsikute vigade poolest. Näiteks eelmisel nädalal Zandvoortis toimunud etapil oli ta kinni poodiumikohas, kuid kuna ta ületas boksiteel kiirust sai ta viiesekundilise karistuse ja pudenes esikolmikust väljas.

Ralf Schumacher. Foto: ERWIN SCHERIAU/AFP/SCANPIX

Endise F1 sõitja Ralf Schumacheri arvates võis see olla viimane piisk Red Bulli karikasse. «Ma arvan, et tema päevad Red Bullis on loetud,» ütles Schumacher Sky kolumnis.

Perez tegi Michael Schumacheri venna arvates liiga palju lihtsaid vigasid. Esmalt puudutas ta boksiseina, millel polnud suuremaid tagajärgi, kuid suurema probleemi tõi viiesekundiline ajakaristus.

«Dr Helmut Marko (Red Bulli nõustaja – toim) ei ole just tuntud kui Perezi soojalt suhtuv inimene. Arvan, et Perez ei saa tiimis nii hästi hakkama, sellest ka lihtsat vead. Arvan, et lahkumineku osas on kokkulepped juba pärast hooaja lõppu sõlmitud,» arvas Schumacher.