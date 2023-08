Maailma esireket meenutas karmi õnnetust: võinuksin surma saada

Pressikonverentsil ajakirjanikega suheldes tunnistas Świątek, et kui ta oli seitsmeaastane juhtus tal raske suusaõnnetusega. Ta mainis, et olukord oli eluohtlik «Viimati suusatasin siis, kui olin seitsmeaastane. Juhtus õnnetus ning ma võinuks surma saada. Nii et ma tõesti kartsin. Ma tavaliselt ei ehmu nii kergesti, kuid see peatas mind kindlasti,» rääkis Świątek.

Jutt jõudis suusaõnnetusele, kui Świątek rääkis oma suhtest olümpiavõitja Mikaela Shiffriniga, kes on mäesuusataja. «Nad (Shiffrin ja Lindsay Vonn – toim) on minu jaoks tohutu inspiratsiooniallikaks. Mul on lihtsalt tunne, et meie spordialad on kuidagi seotud... Meil on sarnased kogemused, eriti tunnen, et Mikaela intervjuusid kuuldes tunnen, et me oleme vahel sarnased,» jutustas poolatar.