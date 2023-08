Kanepiskandaal USAs: tenniseväljak lõhnab nagu Snoop Doggi elutuba

«Mu jumal, seda on igal pool. Terve plats lõhnab nagu savu. Väljak 17 lõhnab nagu Snoop Doggi elutuba,» ütles 12. asetatud sakslane Alexander Zverev, kes võitis oma avamatši just sel samal marihuaanalõhnalisel väljakul.

Marihuaanalõhna allikat ei olnud teisipäeval veel kindlaks tehtud, kuid üks on selge: kurikuulsaks on saanud 17. väljak, kus teiste hulgas kaebas uimastava aine lõhna üle kaheksanda asetusega kreeklanna Maria Sakkari.

Ameerika Ühendriikide tenniseliidu (USTA) pressiesindaja Chris Widmaier ütles, et ta rääkis sündmuskohal viibivate inimestega ja vaatas üle väljakul toimunud matši videomaterjali, kuid ei leidnud ühtegi tõendit, et keegi oleks tribüünidel marihuaanat suitsetanud.

Ka Maria Sakkari, kes oma mängu ajal väljakul lõhna üle kurtis, arvas sama. «Issand, see lõhn. Ma arvan, et see tuleb pargist,» ütles kreeklanna.

Aastate jooksul on mitmed mängijad kurtnud marihuaana lõhna üle 17. väljakul, mis on üks väiksemaid turniiri areene, kuhu mahub 2500 pealtvaatajat. Marihuaana ja kanepi tarbimine on New Yorgis seaduslik.