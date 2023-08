Kuldset duublit jahtiv Tattar saab MMil nautida hetki, mida pikisilmi oodanud

Alles poolteist nädalat tagasi krooniti Tattar Tallinna lauluväljakul Euroopa meistriks, ent nüüd tuleb fookus juba MMile suunata. Euroopa meistrivõistluste tõttu jäi hooaja suurimaks võistluseks küll valmistumine oodatust lühemaks, ent midagi tegemata ei jäänud. Suureks eeliseks on fakt, et Jeffersonville’i rajad on eestlannale tuttavad.