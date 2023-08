Keset võistlust kokku varisenud sportlane suri võistluspaigas

Kaks kaassportlast nägid juhtunut pealt. Nad mõistsid kiiresti, et olukord on äärmiselt kriitiline ning püüdsid maha langenut elustada. Nad tegid seda kiirabi saabumiseni, kes jätkasid elustamisega. Kahjuks ei õnnestunud tema elu enam päästa.

«See on suur tragöödia ja väga raske kõikidele. Orienteerumispere pole väga suur ning kõik teavad kõiki. Kui midagi kohutavat juhtub, siis mõjutab see peaaegu igat inimest. Jumal tänatud, et selliseid jubedusi toimub harva,» lausus võistluse korraldaja Kjersti Smästuen Norra meediale.