Michael Schumacheri endine boss: tema abikaasa on nagu vang

Saksa vormel-1 piloodi Michael Schumacheri endine boss ja peresõber Eddie Jordan teatas, et sakslase naine Corinna on viimased kümme aastat vanglas elanud. Ta pidi seoses avalikkuse ja meedia eest varju pugemisega loobuma paljudest asjadest.

«Michael Schumacheri poja Micki ja Corinna olukord on kohutav. Sellest on möödas peaaegu 10 aastat ja Corinna pole ühelgi peol käinud, ta ei käi isegi restoranides ega lõunatamas. Ta elab nagu vang, sest kõik tahavad temaga Michaelist rääkida. Ta ei taha, et seda talle igal minutil meelde tuletatakse,» avaldas Schumacheri peretuttav Jordan The Sunile.