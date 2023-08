Maailma seksikaimaks sportlaseks ristitud naine kannatab hullude fännide all

Schmidt on kahtlemata rohkem kuulsust kogunud oma tegemistega kergejõustikuareeni ääres, mitte selle sees. 400 meetri jooksjana on ta osalenud Saksamaa koondise eest ka tiitlivõistlustel. Nii oli ta ka stardis Budapestis lõppenud MMil, kui osales 4x400 meetri segateatejooksus ja naiskondlikus teatejooksus.

Tema peasponsoriks on moehiid Hugo Boss ning eks ka seegi on suuresti huvitatud tema toetamisest eeskätt sotsiaalmeedia populaarsuse tõttu. «Sotsiaalmeedias toimetamine aitab sissetulekut kasvatada. Minu kirg on inimesi kaasa võtta ja näidata, milline on sportlase argipäev. Loodan, et suudan neid innustada tegelema spordi ja tervisliku elustiiliga,» rääkis Schmidt intervjuus Iltalehtile.