Vene raketid hävitasid Ukraina kõrgliigaklubi

Ukraina portaal sport24.ua kirjutas, et Metalistil on väga suured probleemid. «Käivad jutud, et meeskond võidakse üldse laiali saada. Üks allikas ütles, jalgpalluritel kästi uued meeskonnad otsida,» rääkis ajakirjanik Volodõmõr Zverov portaalile.