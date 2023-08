Soome sai MMil esimese võidu, millel võib olla suur kaal

Roheneemesaartel oli alagrupist üks võit all, kui alistati Venezuela, siis Soome kaotas grupifaasis Austraaliale, Jaapanile ja Saksamaale. Tänane võit on aga soomlaste jaoks oluline, sest sellega astuti suur samm osalemaks olümpiavalikturniiril.

Nimelt on Soomel vaja MMil mahtuda hinnanguliselt 27 parema koondise sekka, et tagada koht Euroopa olümpiavalikturniiril. Lisaks võttis Soome suureskoorilise võidu ning nende korvide vahe on nüüd -39. Ka see võib hilisemas turniirifaasis mängida olulist rolli. Järgmisena kohtub Soome laupäeval Venezuelaga.