Metsikult kulutav Inglismaa tippklubi soetas pöörase summa eest järgmise talendi

Londoni Chelsea on viimase 13 kuu jooksul olnud vaieldamatult kõige aktiivsem jalgpalliklubi üleminekuturul. Alates möödunud aasta juulist, mil klubi asus vedama USA ärimees Todd Boehly on meeskonda toodud koguni 28 mängijat. Kokku on nende peale kulutatud peaaegu 1,1 miljardit eurot.