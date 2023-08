Lewis Hamilton teatas fännidele rõõmusõnumi

Viimastel aastatel on Mercedes venitanud enda lepingutega ning eelkõige Hamiltoni osas. Sedapuhku saavutati kokkulepe väga kiiresti ning allkirjad anti järgmise kahe hooaja peale. See tähendab, et seitsmekordne maailmameister kihutab F1s vähemalt 2025. aasta lõpuni.

Hamilton on Mercedese tõeline nurgakivi. Ta on meeskonnale toonud kuus sõitjate ja seitse võistkondliku MM-tiitlit. Alates 2013. aastast Mercedeses kihutav britt on teeninud tiimile 82 etapivõitu. Kogu karjääris on tal võite 103.