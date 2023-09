Verstappen nimetas oma unelmate tiimikaaslase: vaatame, mis tulevik toob

Kuigi Perezil on Red Bulliga kehtiv leping 2024. aasta hooaja lõpuni, siis käib mehhiklase kangutamine ihaldatud sõitjakohalt täie hooga. Kui meedia on sel teemal trummi löönud päris pikalt, siis nüüd võttis sõna ka Verstappen.

McLaren on praegu F1 sarja keskmik, Norris on tänavu poodiumile kerkinud kahel korral ning on punktitabelis kaheksandal kohal. Perez on praegu Verstappeni järel sarjas paremuselt teine, kuid ta kaotab hollandlasele pärast 13 etappi 138 punktiga.