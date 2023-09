Fännid kogusid Venemaalt lahkunud klubi jätkamiseks ligi pool miljonit eurot

2014/15 aasta hooajast Venemaa hokiliigas KHL mänginud Jokerit pakkis on kepid sealses liigas kokku 2022. aasta veebruaris. Sisuliselt sõja alguse päeval teatati, et nemad KHLi play-offis ei osale ning lahkuvad Venemaalt.

Soome naastes ei oodanud neid aga eriti soe vastuvõtt. Kohalik meistriliiga ütles, et nende kohad on järgmiseks kaheks hooajaks täis ning sellega liitumine pole võimalik. Nii andis Jokerit kevadel sisse palve, et mängida algaval hooajal esiliigas ehk Mestises.