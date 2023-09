M-Sporti ootab ees suur muutus

Ford Puma Rally1-auto. Foto on illustratiivne.

M-Spordi rallimeeskond teatas, et nende Ühendkuningriigi osakonna kommertsdirektor John Steele, kes on tiimi kuulunud pea 40 aastat, lahkub ametist 2023. aasta lõpus. M-Spordi omanik Malcolm Wilson teatas, et kasutab direktori lahkumist võimalusena ettevõtte ümberstruktureerimiseks.