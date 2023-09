Viimastel aastatel on jalgpalli üleminekuturul kerkinud kõige usaldusväärsemaks allikaks 30-aastane itaallane Fabrizio Romano. Kui ta postitab sotsiaalmeediasse uudise, mis sisaldab fraasi here we go, võib mõne üksiku erandiga kindel olla, et uudis vastab tõele.