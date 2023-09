MMi parim temporündaja usub EMil Eesti koondise võimalustesse: kõik oleneb võitlusvaimust

«Kunagi ei saa oodata, et võidad kindlasti 3:0. Võid oodata, et ehk ei ole täna nii raske. Aga see mäng oli väga keeruline. Me üritasime oma mängu leida ja peale suruda, esimeses geimis see õnnestus. Teises oli Eesti väga-väga hea, eelkõige servil, aga ka blokis. See oli meie jaoks raske geim. Eks meie vastu, ma usun, kõik meeskonnad tahavadki endast absoluutselt kõik välja panna. Tuleb tõsine EM, kuid meie oleme valmis võitlema,» lausus itaallane Eesti võrkpalliliidule.