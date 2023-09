Ainult eksinud USA staar tundis, et vedas kaaslasi alt

Edwards on MMil USA suurim korvikütt, kuid Montenegro vastu ei saanud ta esimese 20 mänguminutiga kirja ühtegi punkti, eksides väljakult viiel viskel. «Tundsin, et vedasin oma tiimi alt. Ma polnud piisavalt agressiivne ning lõpetasin pärast viiendat eksimust viskamise, kuid tavaliselt ma nii ei tee. Rääkisin endaga riietusruumis, et end taas käima saada,» sõnas NBAs Minnesota Timberwolvesi esindav tagamees.