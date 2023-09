Norra kergejõustikus on hetkel kaks staari, kes säravad teistest eredamalt: Karsten Warholm ja Jakob Ingebrigtsen. Kui esimese ümber suuri skandaale hetkel ei paista, siis teine neist on Budapesti MMi eel, ajal ja järel olnud mitmel korral meedia tähelepanu all mitte otseselt sportlike saavutuste tõttu.