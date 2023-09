Tänaku leping M-Spordiga lõpeb tänavuse hooaja järel ning üha rohkem spekuleeritakse selle üle, et eestlane võib tiimi vahetada. Nõnda ongi ainsateks valikuteks kas Toyota või Hyundai.

«Väga harva juhtub, et kõik on hästi, kui sa tiimist lahkud. Spordis on võimalik minna tagasi. Võib-olla osad inimesed mäletavad mõningaid asju, aga aeg läheb edasi ja haavad paranevad,» rääkis Latvala MTV Urheilule antud intervjuus.