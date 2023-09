Neuville tõi välja, kuidas Hyundaiga liitunud geenius on juba tiimi muutuse toonud

«Meil on võtmepositsioonidel mõned uued võtmeinimsed,» rääkis Neuville Dirtfishile antud intervjuus. «Ümberstruktureerimine käib ja on näha, et trend on positiivne, nii et see annab meile motivatsiooni, aga see annab motivatsiooni ka teistele tiimi liikmetele, kes näevad, et me areneme, eriti Soome-sugustel rallidel, kus oleme varem raskustes olnud.»