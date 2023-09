Ferrari võitis kodus lahingu, aga sõjas on favoriit Verstappen

Homne GP algab Eesti aja järgi kell 16. Ehkki Verstappen ei alusta parimalt stardikohalt, on tänavu kolmanda järjestikuse tiitli suunas liikuv hollandlane ülisuur favoriit, sest Red Bulli liider on sel hooajal võitnud 13 võidusõidust tervelt 11. Ainsana on talle vastu saanud kaks etappi võitnud Perez.