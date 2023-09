Jalgpallitäht Haaland magab kinniteibitud suuga

Haalandi sõnul on võimalikult heaks uneks vaja eemaldada kõik võimalikud stimulandid. Kolm tundi enne voodisse minemist kannab ründaja tumendatud klaasidega prille ning ta magab kinniteibitud suuga.

Vutiäss rääkis, et edukaks olemiseks pole vaja teha väga palju asju. «Aga kui teed iga päev ja pikka aega pisikesi asju, siis tulevad ka tulemused,» ütles täna Inglismaa kõrgliigas Fulhami vastu kolm väravat löönud Haaland.

Taskuhäälingus rääkis Haaland ka sellest, et saunas käimine on tema jaoks väga oluline. «Mul on kodus saun ning üritan käia peaaegu iga päev,» sõnas ta.