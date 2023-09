Vollekoondisele astub täna vastu Eestisse hetkega armunud šveitslane

Millised on ootused finaalturniiril? «Kui võrrelda teiste alagruppidega, siis meie oma on kõige tugevam. Itaalia ja Serbia on kahtluseta väga kõvad meeskonnad, ka Saksamaa, Eesti ja Belgia on heal tasemel. Arvan, et meist paremad, aga eks me näe, kuidas me esineme ja kas meil õnnestub kedagi üllatada. Kahtlemata oleme me autsaiderid.»