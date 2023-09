New Yorgis jätkuvatel USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel sai lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 21.) kaheksandikfinaalis jagu maailma esireketist Iga Swiatekist 3:6, 6:3, 6:1. Ühtlasi tähendab see, et 75 nädalat maailma parim naistennisist olnud poolatar peab selle positsiooni loovutama valgevenelannale Arõna Sabalenkale.