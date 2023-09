POODIUM ⟩ Kes on ikkagi Eesti parim võrkpallur?

Kohe algavad Euroopa meistrivõistlused võrkpallis ja sedapuhku on meile stuudiosse külla tulnud Maarjamaa kaks parimat võrkpallivõlurit.

Meeste füüsiline vorm on absoluutses tipus, kuid enne suuri võitlusi on tarmukas ka vaimne vastupidavus ja vorm ära testida. Seda ikka õilsal eesmärgil, et meistrivõistlustel viimast punkti mängides närv vastu peaks ja palli parketti lööks.