Tänak: anname endast kõik, et hooaeg suurepäraste emotsioonidega lõpetada

M-Spordi tiimipealik Rich Millener nõustus, et tiimi eesmärk on järelejäänud rallidel saavutada parimaid võimalikke tulemusi. «Kreekas on meil sageli hästi läinud. See on meie jaoks kõige edukam ralli, aastate jooksul oleme siin saanud kaheksa WRC võitu. Ott on siin viimasel ajal teinud häid tulemusi ja loomulikult mäletame me kõik Pierre-Louis’ (Loubet – toim) eelmise aasta esitust, kui ta sai katsevõitu ja oli ka esikohal.