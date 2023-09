MM-tiitlit kaitsnud Kristin Tattar premeerib end vägeva elamusega: ootan seda põnevusega!

Pärnust pärit Tattar läks võistlustulle selge soosikuna ning kahe esimese võistluspäevaga tegigi oodatult konkurentidega vahe sisse. Kolmandale päevale läks eestlanna vastu juba kaheksaviskelises eduseisus ning näis, et valitsev maailmameister läheb omateed nagu mitmel eelneval võistlusel sel hooajal. Nii siiski ei läinud. Tattar pole robot, kes eksimatult viskeid sooritab. Ta ise tunnistas, et selge edu kadus hetkel, mil ta veidi ebakindlamaks muutus. Selle põhjustas mõned tema jaoks lihtsad möödavisked korvi lähistelt.