Tanel Leok osaleb 21. korda Rahvuste krossil

30 aasta jooskul on Eesti Rahvuste krossil olnud esindatud 29 korda – üks aasta jäi vahele koroonakriisi tõttu. Kõige esimest korda oli riik väljas 1993. aastal. Leokile on see 21. kord osaleda, Talvikule kolmas ning Kullas on võistlustules kaheksandat korda.