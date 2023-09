16-aastane Jefimova jõudis juunioride MMil ülikindlalt finaali

Hommikul 50 meetri rinnuliujumises juunioride maailmameistrivõistluste rekordi 30,19 püstitanud Jefimova poolfinaalis enam maksimumi endast välja ei pannud. Teises poolfinaalis ujus Eesti ujumistalent välja tulemuse 30,48, millest piisas, et parima ajaga finaali jõuda.

Varasemad võistlused on näidanud, et Jefimoval suudab vajadusel veel tulemust parandada. Tema nimel olev Eesti rekord on sel distantsil 30,08, mis püstitatud möödunud aastal Budapestis.